Chi è Petra Vlhova, la temuta rivale delle italiane in Coppa del Mondo (Di sabato 17 ottobre 2020) Petra Vlhova è originaria di Liptovský Mikuláš nella Slovacchia centro-settentrionale. Anno nel 1995, ha iniziato a sciare dopo che i suoi genitori hanno scoperto i suoi talenti. La sua svolta internazionale è arrivata nel 2012, quando all’età di 16 anni, ed è stata selezionata per rappresentare il suo paese ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali inaugurali di Innsbruck. In quell’occasione ha vinto l’oro nello slalom, prima di aggiungere un bronzo ai campionati del Mondo junior il mese successivo. Nello stesso anno, ha fatto il suo debutto in Coppa del Mondo senior, finendo 42 ° nella classifica generale di slalom. Perchè le italiane temono Petra Vlhova? La ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 ottobre 2020)è originaria di Liptovský Mikuláš nella Slovacchia centro-settentrionale. Anno nel 1995, ha iniziato a sciare dopo che i suoi genitori hanno scoperto i suoi talenti. La sua svolta internazionale è arrivata nel 2012, quando all’età di 16 anni, ed è stata selezionata per rappresentare il suo paese ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali inaugurali di Innsbruck. In quell’occasione ha vinto l’oro nello slalom, prima di aggiungere un bronzo ai campionati deljunior il mese successivo. Nello stesso anno, ha fatto il suo debutto indelsenior, finendo 42 ° nella classifica generale di slalom. Perchè letemono? La ...

_moonlighteli_ : put a gif of your favourite tv series and nominate 5 people to do the same? avrei voluto mettere una GIF di 'Petra… - CalliopeScarlet : RT @negri_jenny: Il lavoro fatto da Paola Cortellesi con il personaggio di #Petra è straordinario! Attrice pazzesca, naturale e perfetta in… - CeccaBradaschia : RT @umulinchese: 'Voi cridite chì sta petra ùn hà nisun valore! Ne facianu e case , ne facianu e torre , Ne facianu e chjese, duve riposa u… - sandroriz : Petra S01: premesso che la Cortellesi potrebbe leggere l'elenco del telefono ed essere super-interessante, questa p… - umulinchese : @Musantucorsica A situazione conta era quella d'un scontru cù un Vescu chì li dicia chì chì ùn Era pussibbule ch'el… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Petra Chi è Petra Vlhova, la temuta rivale delle italiane in Coppa del Mondo Periodico Daily - Notizie Chi è Petra Vlhova, la temuta rivale delle italiane in Coppa del Mondo

Petra Vlhova è originaria di Liptovský Mikuláš nella Slovacchia ... casa più spiata d’Italia durante la puntata di ieri sera. GFVip5 Nuovi concorrenti: ma chi sono? Sono già alcuni giorni che sui ...

Cerimonia al Polo Scolastico di Ciconia, intitolata "Piazza Emanuele Petri"

"Piazza Emanuele Petri". Così recita la targa scoperta venerdì 16 ottobre nel piazzale del Polo Scolastico di Ciconia che, come annunciato, da oggi porterà il nome del sovrintendente della Polizia di ...

Petra Vlhova è originaria di Liptovský Mikuláš nella Slovacchia ... casa più spiata d’Italia durante la puntata di ieri sera. GFVip5 Nuovi concorrenti: ma chi sono? Sono già alcuni giorni che sui ..."Piazza Emanuele Petri". Così recita la targa scoperta venerdì 16 ottobre nel piazzale del Polo Scolastico di Ciconia che, come annunciato, da oggi porterà il nome del sovrintendente della Polizia di ...