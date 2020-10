Chi è Marcello Semeraro, il vescovo che ha sostituito Becciu alla corte di Papa Francesco (Di sabato 17 ottobre 2020) Ha pianto lacrime diverse da quelle, se ce ne sono state negli scorsi giorni, di Giovanni Angelo Becciu. Perché lacrime ha versato, a mezzogiorno dell’altro ieri, Marcello Semeraro, vescovo di Albano, nell’annunciare la nomina a prefetto di Congregazione delle Cause dei Santi al suo clero in ritiro nella chiesa parrocchiale dello Spirito Santo ad Aprilia. Visibilmente commosso, per gioia o tristezza, vallo a sapere, il successore del porporato sardo, “decardinalizzato” per tre quarti da Francesco, ha così raccontato, tra lo stupore dei sacerdoti e del predicatore gesuita Gaetano Piccolo, di aver ricevuto il giorno prima una telefonata del Papa, che lo invitava a fare due chiacchiere da lui, e di aver replicato con la battuta: «Devo venire con ... Leggi su linkiesta (Di sabato 17 ottobre 2020) Ha pianto lacrime diverse da quelle, se ce ne sono state negli scorsi giorni, di Giovanni Angelo. Perché lacrime ha versato, a mezzogiorno dell’altro ieri,di Albano, nell’annunciare la nomina a prefetto di Congregazione delle Cause dei Santi al suo clero in ritiro nella chiesa parrocchiale dello Spirito Santo ad Aprilia. Visibilmente commosso, per gioia o tristezza, vallo a sapere, il successore del porporato sardo, “decardinalizzato” per tre quarti da, ha così raccontato, tra lo stupore dei sacerdoti e del predicatore gesuita Gaetano Piccolo, di aver ricevuto il giorno prima una telefonata del, che lo invitava a fare due chiacchiere da lui, e di aver replicato con la battuta: «Devo venire con ...

