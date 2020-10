Chelsea, Lampard: «Sono frustrato, è deludente non aver vinto» (Di sabato 17 ottobre 2020) Frank Lampard è visibilmente deluso dopo il pareggio per 3-3 contro il Southampton: ecco le parole del tecnico londinese Frank Lampard ha commentato il pareggio per 3-3 tra il suo Chelsea e il Southampton. Le sue parole in conferenza stampa. «Sono frustrato, esattamente come i miei giocatori soprattutto per come avevamo interpretato il primo tempo: avevamo fatto bene, ma appena concedi qualcosa può cambiare tutto. Dovevamo fare meglio, quando sei avanti per 3-2 devi portarla a casa, è deludente non essere riusciti a farlo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Frankè visibilmente deluso dopo il pareggio per 3-3 contro il Southampton: ecco le parole del tecnico londinese Frankha commentato il pareggio per 3-3 tra il suoe il Southampton. Le sue parole in conferenza stampa. «, esattamente come i miei giocatori soprattutto per come avevamo interpretato il primo tempo: avevamo fatto bene, ma appena concedi qualcosa può cambiare tutto. Dovevamo fare meglio, quando sei avanti per 3-2 devi portarla a casa, ènon essere riusciti a farlo». Leggi su Calcionews24.com

ecco le parole del tecnico londinese Frank Lampard ha commentato il pareggio per 3-3 tra il suo Chelsea e il Southampton. Le sue parole in conferenza stampa. «Sono frustrato, esattamente come i miei ...

Chelsea-Southampton 3-3: Lampard beffato in zona recupero

Ancora un passo falso del Chelsea in campionato nel match giocato questo pomeriggio a Stamford Bridge contro il Southampton. Nonostante la superiorità tecnica, la squadra di Frank Lampard fa emergere ...

Ancora un passo falso del Chelsea in campionato nel match giocato questo pomeriggio a Stamford Bridge contro il Southampton. Nonostante la superiorità tecnica, la squadra di Frank Lampard fa emergere ...