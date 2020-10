Cgia: rischiamo di bruciare 160 miliardi di Pil per colpa del Covid (Di sabato 17 ottobre 2020) A causa degli effetti negativi del Covid rischiamo di 'bruciare' 160 miliardi di Pil: lo sostiene la Cgia di Mestre, secondo la quale nella più rosea previsione il Pil italiano di quest'anno dovrebbe ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 ottobre 2020) A causa degli effetti negativi deldi '' 160di Pil: lo sostiene ladi Mestre, secondo la quale nella più rosea previsione il Pil italiano di quest'anno dovrebbe ...

MediasetTgcom24 : Covid, Cgia Mestre: rischiamo di bruciare 160 mld di ricchezza - AgenziaOpinione : cgia mestre * CAUSA COVID: Zabeo, « rischiamo di “ bruciare ” 160 miliardi di Pil, è come se il Veneto fosse stato… - GHERARDIMAURO1 : RT @cgiamestre: Cgia di Mestre: se Pil scende del 10%, calo come Veneto in lockdown per un anno. Rischiamo di bruciare 160 miliardi di ricc… - cgiamestre : Cgia di Mestre: se Pil scende del 10%, calo come Veneto in lockdown per un anno. Rischiamo di bruciare 160 miliardi… - robreg1 : RT @MediasetTgcom24: Cgia: rischiamo di bruciare 160 miliardi di Pil per colpa del Covid #2009 -

Ultime Notizie dalla rete : Cgia rischiamo Cgia: rischiamo di bruciare 160 miliardi di Pil per colpa del Covid TGCOM Covid, la crisi senza fine degli autonomi: soffrono trentenni e donne, uno su tre ha perso oltre la metà del reddito con i lockdown

Mentre la Cgia di Mestre sintetizza in 160 miliardi il rischio di ricchezza perduta in quest'anno (accreditando una ipotesi di caduta del Pil del 10%), è sul fronte del lavoro che si concentrano le ...

In Italia il costo della pandemia potrebbe toccare i 160 miliardi

Quando verrà meno il blocco dei licenziamenti, infatti, correremo il rischio di vedere aumentare a dismisura il numero dei disoccupati". Secondo la Nadef, ricorda la Cgia, i consumi delle famiglie, ...

Mentre la Cgia di Mestre sintetizza in 160 miliardi il rischio di ricchezza perduta in quest'anno (accreditando una ipotesi di caduta del Pil del 10%), è sul fronte del lavoro che si concentrano le ...Quando verrà meno il blocco dei licenziamenti, infatti, correremo il rischio di vedere aumentare a dismisura il numero dei disoccupati". Secondo la Nadef, ricorda la Cgia, i consumi delle famiglie, ...