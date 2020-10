Catania, Reginaldo positivo al Covid (Di sabato 17 ottobre 2020) L’allenatore del Catania Giuseppe Raffaele ha convocato 22 giocatori per la sfida alla Virtus Francavilla, in programma domani alle 20.30 allo stadio "Giovanni Paolo II" e valevole per la quinta giornata del girone C del campionato Serie C 2020/21. Nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa in mattinata la positività al Covid 19 del calciatore Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca, asintomatico e in isolamento. Nel pieno rispetto della normativa vigente, i rossazzurri attualmente in Puglia saranno sottoposti a un ulteriore ciclo di tamponi. Lunedì, allenamento alle 15.30.Questi gli atleti a disposizione:PORTIERI32 Alessandro Confente22 Miguel Ángel MartínezDIFENSORI16 Alessandro Albertini26 Luca Calapai 3 Claiton Dos Santos Machado 24 Eros Pellegrini5 Tommaso ... Leggi su itasportpress (Di sabato 17 ottobre 2020) L’allenatore delGiuseppe Raffaele ha convocato 22 giocatori per la sfida alla Virtus Francavilla, in programma domani alle 20.30 allo stadio "Giovanni Paolo II" e valevole per la quinta giornata del girone C del campionato Serie C 2020/21. Nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa in mattinata la positività al19 del calciatoreFerreira da Silva Fonseca, asintomatico e in isolamento. Nel pieno rispetto della normativa vigente, i rossazzurri attualmente in Puglia saranno sottoposti a un ulteriore ciclo di tamponi. Lunedì, allenamento alle 15.30.Questi gli atleti a disposizione:PORTIERI32 Alessandro Confente22 Miguel Ángel MartínezDIFENSORI16 Alessandro Albertini26 Luca Calapai 3 Claiton Dos Santos Machado 24 Eros Pellegrini5 Tommaso ...

