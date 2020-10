Catania, con Tacopina sarai in mani sicure ma con gli americani per vincere serve pazienza (Di sabato 17 ottobre 2020) La Sigi ha il merito di aver salvato il Calcio Catania dal fallimento ma adesso il club sarà a stelle e strisce con la proprietà che tra pochi giorni passerà nelle mani del gruppo di Joe Tacopina un avvocato americano ma di origini siciliane con la passione del calcio. Lo sa bene Gaetano Nicolosi, azionista di maggioranza della Sigi, che difficilmente potrà dire di no alla proposta d'acquisto presentata ieri da Joe Tacopina: "Si, è vero - dice l'imprenditore etneo a La Sicilia - abbiamo ricevuto la Pec in cui c'è l'offerta. Personalmente non sono riuscito ancora a leggerla, ma mi ero già incontrato con l'avv. Tacopina e anche se a malincuore sono pronto a vedere o comunque a cedere gran parte delle mie azioni. É chiaro che ... Leggi su itasportpress (Di sabato 17 ottobre 2020) La Sigi ha il merito di aver salvato il Calciodal fallimento ma adesso il club sarà a stelle e strisce con la proprietà che tra pochi giorni passerà nelledel gruppo di Joeun avvocato americano ma di origini siciliane con la passione del calcio. Lo sa bene Gaetano Nicolosi, azionista di maggioranza della Sigi, che difficilmente potrà dire di no alla proposta d'acquisto presentata ieri da Joe: "Si, è vero - dice l'imprenditore etneo a La Sicilia - abbiamo ricevuto la Pec in cui c'è l'offerta. Personalmente non sono riuscito ancora a leggerla, ma mi ero già incontrato con l'avv.e anche se a malincuore sono pronto a vedere o comunque a cedere gran parte delle mie azioni. É chiaro che ...

Aeroporto di Catania, verso il completamento della fermata ferroviaria Fontanarossa

"Pochi mesi e una svolta attesa da anni sarà realtà: i treni arriveranno all’aeroporto di Catania. Grazie alla fermata ferroviaria di Fontanarossa, ormai quasi pronta, anche chi proviene da Messina, ...

