Caso Mario Bozzoli: forse Ghirardini sapeva qualcosa (Di sabato 17 ottobre 2020) Gian Pietro Fiore ha riportato in un suo recente articolo pubblicato su Giallo lo stralcio di una relazione che i carabinieri del reparto operativo e del nucleo investigativo di Brescia hanno scritto e consegnato in procura. Essa riguarda i casi di di Mario Bozzoli e Giuseppe Ghirardini. Il documento riporta quanto segue: "Durante una perquisizione eseguita nel pomeriggio del 18 ottobre 2015, a seguito del rinvenimento del cadavere di Giuseppe Ghirardini, fra le altre cose, all'interno della camera da letto venivano rinvenute, in una cassettiera, 8 banconote da 500 euro e altrettante da 50 euro, per un totale di 4.440". Che cosa c'è di strano? Ebbene, secondo gli opportuni accertamenti tale somma non sarebbe compatibile con lo stile di vita di Ghirardini. Stiamo parlando ...

