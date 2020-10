Caso Covid nella residenza del Papa, trema il Vaticano: è già in isolamento (Di sabato 17 ottobre 2020) C'è un positivo al Covid in Vaticano proprio nella residenza di Papa Francesco: “Asintomatico, in isolamento” riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. “Il malato, al momento asintomatico, è stato posto in isolamento, come anche coloro che sono venuti in contatto diretto con lui, e ha lasciato temporaneamente Casa Santa Marta, dove abitualmente risiede”. Non sono state forniti ulteriori dettagli sulla persona contagiata ma "si continuano ad osservare le disposizioni emanate dalla Santa Sede e dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano - sottolinea Bruni - e la salute di tutti i residenti ... Leggi su iltempo (Di sabato 17 ottobre 2020) C'è un positivo alinpropriodiFrancesco: “Asintomatico, in” riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. “Il malato, al momento asintomatico, è stato posto in, come anche coloro che sono venuti in contatto diretto con lui, e ha lasciato temporaneamente Casa Santa Marta, dove abitualmente risiede”. Non sono state forniti ulteriori dettagli sulla persona contagiata ma "si continuano ad osservare le disposizioni emanate dalla Santa Sede e dal Governatorato dello Stato della Città del- sottolinea Bruni - e la salute di tutti i residenti ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Covid Parma, un nuovo caso di Covid-19: il calciatore è asintomatico Goal.com COVD-19 in Germania. Merkel si appella ai cittadini: “State a casa”

La cancelliera Merkel fa un appello ai cittadini della Germania per scongiurare misure più drastiche per fermare il contagio da COVID-19.

Coronavirus, solo 9mila tracciatori in trincea: così è più difficile fermare il virus

Ogni giorno devono rintracciare oltre 100mila contatti dei contagiati per evitare nuovi focolai. Milano: sul territorio mancano ancora 130 medici e 520 infermieri a domicilio, contagi in forte aumento ...

