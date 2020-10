Casalpusterlengo | il barista del comune ex zona rossa | “Chiudo a mezzanotte e riapro subito dopo | convincerò anche gli altri” | VIDEO

Leggi su tpi

(Di sabato 17 ottobre 2020): “Chiudo aexa causa della pandemia da Coronavirus, mentre da pochissimo tempo è in vigore l’ultimo Dpcm che prevede la chiusura anticipata di bar e ristoranti per non alimentare i contagi, unodellasi vanta sui social network dell’ultima trovata che lui e tanti suoi colleghi in Italia hanno escogitato per aggirare le norme. “Asi chiude? Perfetto! Ae un quarto riapriamo, è un altro giorno, possiamo farlo!”, afferma in una ...