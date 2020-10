Carlo Saronio | il ragazzo tradito e ucciso dagli amici che gli promettevano la rivoluzione

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Saronio

Mi chiamo Piero Masolo, sono prete missionario in Algeria, sono nipote di Carlo Saronio, rapito e ucciso il 15 aprile 1975. Mi piacerebbe poterle inviare una mail per chiederle consiglio su come ...«Buonasera dottor Calabresi, la leggo con piacere perché sono legato a lei dalla perdita di una persona cara a causa del terrorismo. Mi chiamo Piero Masolo, sono prete missionario del PIME in Algeria.