Caritas: in Italia aumentano i 'nuovi poveri', sono il 45% (Di sabato 17 ottobre 2020) Nel periodo maggio-settembre 2020, confrontato con gli stessi mesi del 2019, l'incidenza dei ' nuovi poveri ' per effetto dell'emergenza Covid passa dal 31% al 45% : 'quasi una persona su due che si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 ottobre 2020) Nel periodo maggio-settembre 2020, confrontato con gli stessi mesi del 2019, l'incidenza dei '' per effetto dell'emergenza Covid passa dal 31% al 45% : 'quasi una persona su due che si ...

fattoquotidiano : Covid, Caritas: “In Italia è boom dei nuovi poveri. La crisi pesa su donne, giovani e famiglie con minori” - Carmela_oltre : RT @CaritasItaliana: #17ottobre, Giornata mondiale di contrasto alla #povertà, leggi in versione integrale online il nuovo Rapporto 2020 su… - Fatafutura : RT @CaritasItaliana: #17ottobre, Giornata mondiale di contrasto alla #povertà, leggi in versione integrale online il nuovo Rapporto 2020 su… - fabiogui64 : La #Caritas sui nuovi #poveri :il 52% degli utenti è italiano Esce oggi il Rapporto su #povertà ed… - Tg1Raiofficial : Con la pandemia sono aumentati i #nuovipoveri in Italia. E' quanto emerge dal Rapporto povertà della #Caritas.… -