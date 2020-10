Cane scomparso riabbraccia la famiglia dopo tre mesi | video commovente

Leggi su chenews

(Di sabato 17 ottobre 2020) Coco,è stato ritrovato in un parcheggiotredi ricerche. La reazione alla vista dei padroni è a dir poco emozionante Le notizie relative al mondo degli animali (in particolare cani e gatti) sono nella maggior parte dei casi negative. Spesso si sentono storie di abbandoni e di maltrattamenti, ma fortunatamente ci sono anche quei casi in cui emergono vicende emozionanti che ci fanno comprendere ancor di più la loro intelligenza e soprattutto i loro sentimenti puri. Alle volte si rendono protagonisti di gesti eroici o di azioni simpatiche. Nonostante ciò esistono ancora persone che abbandonano gli amici a quattro a zampe. I cani in tal senso detengono questo triste primato e in molti casi si ritrovano dal divano di casa ai pericoli della ...