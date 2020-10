Calciomercato Juventus, Sarri rescinde: pronta una nuova panchina (Di sabato 17 ottobre 2020) Calciomercato Juventus Il tecnico Maurizio Sarri, esonerato in estate, ha rescisso con i bianconeri ed è pronto per un nuovo club Maurizio Sarri è stato esonerato dalla Juventus in estate dopo averla guidata per una sola stagione tra alti e bassi, ma comunque portando a casa la vittoria dello Scudetto. Il tecnico ha appena … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 17 ottobre 2020)Il tecnico Maurizio, esonerato in estate, ha rescisso con i bianconeri ed è pronto per un nuovo club Maurizioè stato esonerato dallain estate dopo averla guidata per una sola stagione tra alti e bassi, ma comunque portando a casa la vittoria dello Scudetto. Il tecnico ha appena … L'articolo proviene da Inews.it.

