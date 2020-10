Calciomercato Juventus: il Real Madrid lo cede, Paratici pronto all’offerta (Di sabato 17 ottobre 2020) Occhi sempre ben aperti per Fabio Paratici, pronto a cogliere ogni possibile occasione concessa dal mercato. Come spesso ripetuto dal Chief Football Officer, il mercato, specie post Covid-19, è “elastico” e gli scenari possono cambiare in fretta. La Juventus è sempre attenta alle opportunità e per la società bianconera il Calciomercato non si ferma mai. La nuova idea porterebbe al Real Madrid, con Paratici pronto a bussare alla porta di Florentino Perez. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, arriva la firma di Pogba sul contratto LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, accordo per Donnarumma: firma grazie a Raiola Isco, centrocampista del ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Occhi sempre ben aperti per Fabioa cogliere ogni possibile occasione concessa dal mercato. Come spesso ripetuto dal Chief Football Officer, il mercato, specie post Covid-19, è “elastico” e gli scenari possono cambiare in fretta. Laè sempre attenta alle opportunità e per la società bianconera ilnon si ferma mai. La nuova idea porterebbe al, cona bussare alla porta di Florentino Perez. LEGGI ANCHE:, arriva la firma di Pogba sul contratto LEGGI ANCHE:, accordo per Donnarumma: firma grazie a Raiola Isco, centrocampista del ...

tuttosport : ?? #Juve, #Alaba a zero stuzzica #Paratici: ideale per #Pirlo - cmdotcom : #DeLaurentiis: 'Grandissimo #Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la #Juventus a Torino'… - ShootersykEku : Basta!!!! Vendetelo!!! La società rimane,i giocatori come #Dybala sono di passaggio...Chi pensa ad acquisti bandier… - utzi_26 : Sia privatamente, che pubblicamente ogni volta che parlo male di #Romero vengo preso per pessimista, esagerato e ta… - sportli26181512 : Pink Bari-Juve Women: le convocate bianconere: Domani alle 14.30 si giocherà Pink Bari-Juventus Women, lunch...… -