Calciomercato Juventus, Dybala tra rinnovo e cessione: addio da 80 milioni (Di sabato 17 ottobre 2020) Sono anni ormai che si parla insistentemente di Dybala come protagonista delle voci di Calciomercato. Nell’estate del 2019 il suo addio alla Juventus era quasi scritto, ma la forte volontà del calciatore di non lasciare Torino ha prevalso su tutto. Una scelta che nella scorsa stagione la Joya ha confermato a suon di ottime prestazioni. Stiamo comunque parlando di uno dei migliori giocatori al mondo. Tuttavia le richieste da parte dell’entourage dell’argentino per poter rinnovare il contratto sono alte: 15 milioni sarebbe la cifra richiesta per poter rimanere a Torino. Secondo quanto riporta Sportmediaset.it ci sarebbe l’Inghilterra nel futuro di Paulo Dybala. Proprio dal paese britannico viene fuori la regina dello scorso mercato, il Chelsea, che ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Sono anni ormai che si parla insistentemente dicome protagonista delle voci di. Nell’estate del 2019 il suoallaera quasi scritto, ma la forte volontà del calciatore di non lasciare Torino ha prevalso su tutto. Una scelta che nella scorsa stagione la Joya ha confermato a suon di ottime prestazioni. Stiamo comunque parlando di uno dei migliori giocatori al mondo. Tuttavia le richieste da parte dell’entourage dell’argentino per poter rinnovare il contratto sono alte: 15sarebbe la cifra richiesta per poter rimanere a Torino. Secondo quanto riporta Sportmediaset.it ci sarebbe l’Inghilterra nel futuro di Paulo. Proprio dal paese britannico viene fuori la regina dello scorso mercato, il Chelsea, che ...

tuttosport : ?? #Juve, #Alaba a zero stuzzica #Paratici: ideale per #Pirlo - GuruJuve : Il Manchester United ha esercitato la clausola per il prolungamento del contratto di Paul Pogba. Anche l'anno pross… - GuruJuve : Un amico che consuma 12 caffè al giorno, molto informato sulle voci in città, sostiene che presto Exor tornerà a in… - calciomercatoit : ?? #Inter - ESCLUSIVO: Jerome #Boateng vuole rinnovare col #BayernMunich ?? #CMITmercato - cn1926it : #PremierLeague, assalto a #Dybala: diversi club sull’argentino, #Chelsea in pole. I dettagli -