Cagliari, un positivo al Coronavirus nel gruppo squadra. Il comunicato (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Cagliari comunica la positività al Coronavirus di un componente del gruppo squadra: ecco la nota ufficiale Il Cagliari comunica la positività di un componente del gruppo squadra. Ecco la nota ufficiale. «Il Cagliari Calcio comunica che l'ultima serie di controlli sanitari effettuati ha evidenziato la positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra: il soggetto – asintomatico, non calciatore né facente parte dello staff tecnico e medico – è stato prontamente isolato secondo quanto previsto dalle direttive ministeriali e federali. Il Club, d'accordo con le autorità sanitarie, ha già attivato tutte le procedure del caso: gli ...

