Cagliari. Bonus matrimonio: domande sino al 15 novembre (Di sabato 17 ottobre 2020) C’è tempo sino a domenica 15 novembre 2020 per richiedere il “Bonus matrimonio”, istituito con Legge Regionale 22/2020. Si tratta di un sostegno economico finalizzato a incentivare i matrimoni e le unioni civili celebrati in Sardegna, tramite un contributo erogato sino alla concorrenza di 4mila euro per cerimonia. Gli interessati devono presentare domanda tramite pec, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollogenerale@comune.Cagliari.legalmail.it . In alternativa, con raccomandata A/R indirizzata a: Servizio Politiche sociali, c/o Ufficio Protocollo generale del Comune di Cagliari, via Crispi 2, 09124 Cagliari Informazioni possono essere richieste tramite email all’indirizzo ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 17 ottobre 2020) C’è tempoa domenica 152020 per richiedere il “”, istituito con Legge Regionale 22/2020. Si tratta di un sostegno economico finalizzato a incentivare i matrimoni e le unioni civili celebrati in Sardegna, tramite un contributo erogatoalla concorrenza di 4mila euro per cerimonia. Gli interessati devono presentare domanda tramite pec, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollogenerale@comune..legalmail.it . In alternativa, con raccomandata A/R indirizzata a: Servizio Politiche sociali, c/o Ufficio Protocollo generale del Comune di, via Crispi 2, 09124Informazioni possono essere richieste tramite email all’indirizzo ...

matt_2994 : @pap1pap Eppure non appena eravamo sicuri sarebbe andato al Cagliari abbiamo annunciato Vidal... Magari dovevano me… - Tractor220510 : @BeppeMarottaMa1 Ma belli pure i tempi in cui per l'intellighenzia di Inter Twitter 50 milioni per Barella (alla fi… - sehmagazine : Bonus #matrimonio, domande sino al 15 novembre. Per i matrimoni e le unioni civili celebrati in Sardegna, contribut… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Bonus Cagliari, bonus idrico prorogato al 15 ottobre Casteddu Online Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: quali sono i migliori portieri? (4^ giornata)

Consigli Fantacalcio Serie A: le dritte su quali giocatori schierare nella 4^ giornata di campionato, tra assenze illustri e positività al Coronavirus.

Fantacalcio Cagliari: chi schierare contro il Torino

Ecco i consigli su chi schierare nella quarta giornata del fantacalcio tra i giocatori del Cagliari. Si scenderà in campo contro il Torino ...

Consigli Fantacalcio Serie A: le dritte su quali giocatori schierare nella 4^ giornata di campionato, tra assenze illustri e positività al Coronavirus.Ecco i consigli su chi schierare nella quarta giornata del fantacalcio tra i giocatori del Cagliari. Si scenderà in campo contro il Torino ...