Cade anche il Barcellona. Liga amara per le big di Spagna (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo la sconfitta del Real Madrid, si registra lo scivolone del Barcellona. I blaugrana sono stati battuti dal Getafe per 1-0. Il gol decisivo è arrivato grazie al rigore trasformato da Mata. Messi e compagni restano a quota 7, a -3 dal Real. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo la sconfitta del Real Madrid, si registra lo scivolone del. I blaugrana sono stati battuti dal Getafe per 1-0. Il gol decisivo è arrivato grazie al rigore trasformato da Mata. Messi e compagni restano a quota 7, a -3 dal Real. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

