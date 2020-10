Burioni annuncia il vaccino COVID per Novembre (Di sabato 17 ottobre 2020) Il professor Burioni ha comunicato il perfezionamento di un vaccino da presentare l’AIFA per l’approvazione. La notizia è ufficiale, è stata comunicata dallo stesso professor Burioni su Twitter. Comunicato che comunque poi è stato ratificato e chiarito dallo stesso professore, riportato successivamente da vari mass-media. Per l’esattezza, Albert Bourla, della Pfizer, casa farmaceutica di cui il professor Burioni ricopre un ruolo importante, ha comunicato che prevedono di fare richiesta per la entro la terza settimana di Novembre dell’approvazione del bacino COVID-19. Ciò non vuol dire che avremo il bacino tutti entro Natale, il percorso che seguirà non è ancora certo, in quanto la produzione del bacino ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 17 ottobre 2020) Il professorha comunicato il perfezionamento di unda presentare l’AIFA per l’approvazione. La notizia è ufficiale, è stata comunicata dallo stesso professorsu Twitter. Comunicato che comunque poi è stato ratificato e chiarito dallo stesso professore, riportato successivamente da vari mass-media. Per l’esattezza, Albert Bourla, della Pfizer, casa farmaceutica di cui il professorricopre un ruolo importante, ha comunicato che prevedono di fare richiesta per la entro la terza settimana didell’approvazione del bacino-19. Ciò non vuol dire che avremo il bacino tutti entro Natale, il percorso che seguirà non è ancora certo, in quanto la produzione del bacino ...

