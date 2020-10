Bruce Springsteen scapperà in Australia se Donald Trump verrà rieletto

Leggi su optimagazine

(Di sabato 17 ottobre 2020) Categorico:scapperà inse verràper un secondo mandato. Non ha mai nascosto, il rocker di Born In The USA, la sua avversione per il tycoon. Gli ultimi avvenimenti che hanno colpito gli Stati Uniti e il mondo – dal Black Lives Matter alla pandemia del COVID19 – hanno ulteriormente rafforzato la sua posizione. “Non succede, ma se succede… “, dice il Boss in un’intervista rilasciata per il Daily Telegraph. “Prenderò il primo aereo”, dicepur escludendo la possibilità di un nuovo mandato dell’attuale inquilino della Casa Bianca. In più occasioni il rocker del New Jersey non si è tirato ...