Brasile | Il governatore di San Paolo promette vaccini obbligatori | Bolsonaro lo frena | “Sarà una libera scelta”

Il capo dello stato più popoloso del Brasile ha promesso che la vaccinazione per Covid-19 sarà obbligatoria per i suoi residenti. La dichiarazione ha portato rapidamente a uno scontro con il presidente del paese. Il governatore di San Paolo Joao Doria ha detto ai giornalisti che l'immunizzazione inizierà una volta che il vaccino sarà autorizzato dall'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (ANVISA). "A San Paolo sarà obbligatorio, ad eccezione di quelli con una dispensa medica e un certificato che attesti che non possono prendere il vaccino" , ha detto Doria, spiegando che lo Stato adotterà le norme necessarie per la misura. I media locali hanno riferito che il governo di San Paolo

I titolari di bar hanno seguito con apprensione le novità arrivate con l'ordinanza regionale siglata dal governatore Fontana ... titolare del bar Brasile e presidente Fipe Confcommercio - Già ...

