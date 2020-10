Brasile | Garnero chiama l’Italia per lo sviluppo economico

Leggi su dire

(Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA – Missione istituzionale ed imprenditoriale promossa da Brasilinvest, con il suo Presidente, Mario Garnero, tesa a focalizzare nuovi rapporti di cooperazione economica tra Italia e Brasile. Ieri a Brasilia, tra gli altri, due ‘faccia a faccia’ di alto livello con il ministro degli Esteri e quello della Salute. Nel nuovo orizzonte temporale post pandemia si è colta l’intenzione, da parte di alcune delle più importanti istituzioni brasiliane, di far conoscere e informare sui progetti di investimento, non solo quelli già varati, ma anche quelli auspicabili che si vogliono condividere costruttivamente, in un percorso virtuoso, con qualificati partner esteri, magari proprio italiani.