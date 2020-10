Boscaglia: “A Bisceglie consapevoli della nostra forza, abbiamo un obiettivo. Formazione? Tre indisponibili” (Di sabato 17 ottobre 2020) Parola a Roberto Boscaglia.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bisceglie, valida per la quarta giornata del campionato di Serie C (Girone C), in programma domani, domenica 18 ottobre, fra le mura dello Stadio “Gustavo Ventura”: fischio di inizio alle ore 15.00.Di seguito, le sue dichiarazioni."Il Bisceglie è una squadra di categoria con un mix di giovani ed esperti molto interessante, abituata a lottare nei campi della Serie C e lo ha dimostrato a Foggia. Dovremo stare attenti e ci sarà da battagliare facendo magari una partita sporca. Bucaro è un amico e un grande allenatore, non posso che parlar bene di lui sia dal punto di vista calcistico che umano. La squadra sarà messa bene in ... Leggi su mediagol (Di sabato 17 ottobre 2020) Parola a Roberto.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigiliasfida contro il, valida per la quarta giornata del campionato di Serie C (Girone C), in programma domani, domenica 18 ottobre, fra le mura dello Stadio “Gustavo Ventura”: fischio di inizio alle ore 15.00.Di seguito, le sue dichiarazioni."Ilè una squadra di categoria con un mix di giovani ed esperti molto interessante, abituata a lottare nei campiSerie C e lo ha dimostrato a Foggia. Dovremo stare attenti e ci sarà da battagliare facendo magari una partita sporca. Bucaro è un amico e un grande allenatore, non posso che parlar bene di lui sia dal punto di vista calcistico che umano. La squadra sarà messa bene in ...

Mediagol : #Boscaglia: “In campo per vincere, il #Bisceglie darà tutto. Gara spartiacque? Ho la mia idea” - WiAnselmo : Boscaglia: 'In campo per vincere, il Bisceglie darà tutto. Gara spartiacque? Ho la mia idea'… - Mediagol : Boscaglia: 'In campo per vincere, il Bisceglie darà tutto. Gara spartiacque? Ho la mia idea'… - Mediagol : #Boscaglia: “A #Bisceglie consapevoli della nostra forza, abbiamo un obiettivo. Formazione? Tre indisponibili” - Mediagol : Boscaglia: 'A Bisceglie consapevoli della nostra forza, abbiamo un obiettivo. Formazione? Tre indisponibili'… -