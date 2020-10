Borussia Dortmund vince ma perde Piszczek per Roma (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - Roma, 17 OTT - Successo in trasferta per il Borussia Dortmund, he passa per 1-0 sul campo dell'Hoffenheim con una rete di Reus al 31' st. Per il tecnico Favre, che oggi ha fatto un po' di turn ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, -, 17 OTT - Successo in trasferta per il, he passa per 1-0 sul campo dell'Hoffenheim con una rete di Reus al 31' st. Per il tecnico Favre, che oggi ha fatto un po' di turn ...

sportli26181512 : #Bundesliga: Reus lancia il Dortmund, il Lipsia vince ed è in testa: Nella quarta giornata del campionato tedesco i… - laziopress : EUROAVVERSARIE | Lo Zenit vince e rimane in vetta al campionato. Tre punti anche per il Borussia Dortmund… - sportli26181512 : TSG Hoffenheim-Dortmund 0-1: Vittoria per il Borussia Dortmund che è riuscito a battere a domicilio il TSG Hoffenhe… - lazarismo : RT @marifcinter: Condò:'Quella su Theo Hernandez è stata una svista del Real e il Milan gode di questa svista.Hakimi no perché hanno visto… - HCE__ : RT @marifcinter: Condò:'Quella su Theo Hernandez è stata una svista del Real e il Milan gode di questa svista.Hakimi no perché hanno visto… -

Ultime Notizie dalla rete : Borussia Dortmund Dove vedere Lazio-Borussia Dortmund in tv e streaming Goal.com Borussia Dortmund vince ma perde Piszczek per Roma

Collegandosi per la prima volta ad una qualunque pagina del sito, l’utente vedrà apparire questa sintetica informativa sull’utilizzo dei cookie. Chiudendo tale informativa tramite l’apposito tasto o ...

Notizie Lazio – Eurorivali, vittoria di misura per il Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund, rivale della Lazio in Champions League questo martedì nel debutto all'Olimpico, ha giocato quest'oggi contro l'Hoffenheim ...

Collegandosi per la prima volta ad una qualunque pagina del sito, l’utente vedrà apparire questa sintetica informativa sull’utilizzo dei cookie. Chiudendo tale informativa tramite l’apposito tasto o ...Il Borussia Dortmund, rivale della Lazio in Champions League questo martedì nel debutto all'Olimpico, ha giocato quest'oggi contro l'Hoffenheim ...