Bonomi contro il Governo | “Siamo arrivati impreparati alla seconda ondata”

(Di sabato 17 ottobre 2020) L’intervento diin chiusura dell’Assemblea Confindustria Giovani: “Siamo ancora in emergenza”. MILANO – Intervento di Carloin chiusura dell’Assemblea Confindustria Giovani. Il numero uno degli industriali, come riportato dall’AdnKronos, ha duramente criticato la gestione della pandemia da parte dell’esecutivo Conte. “Nessuno era preparato al Covid-19 e riconosco alche era difficile fronteggiare ad affrontare quella fase. Bisognava guardare al futuro e invece siamo ancora nell’emergenza. Stiamo fronteggiando unaondata: che abbiamo fatto nel frattempo? La curva è ripartita e non siamo in grado di monitorarla. Immuni, la gente non la scarica, non ci sono tamponi. Non è possibile. Serve ricreare ...