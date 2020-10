Bonomi (Confindustria): “I soldi del Sure servivano per le politiche attive, non per la cig”. Ma l’Ue li ha destinati agli ammortizzatori (Di sabato 17 ottobre 2020) Non solo il mantra che “il blocco dei licenziamenti è il blocco delle assunzioni. Usciamo da queste logiche politiche”. Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, dal palco del convegno dei giovani imprenditori di viale dell’Astronomia aggiunge un particolare: “Il Sure non è come annunciato un intervento sulla cassa integrazione ma sulle politiche attive (quelle per ricollocare i lavoratori, ndr) e quei soldi stanziati dalla Ue sono andati invece a finanziare la Cig per il blocco dei licenziamenti“. Piccolo particolare: i prestiti del Sure, sigla che sta per Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, sono stati pensati da Bruxelles esattamente per finanziare ammortizzatori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Non solo il mantra che “il blocco dei licenziamenti è il blocco delle assunzioni. Usciamo da queste logiche”. Il presidente di, Carlo, dal palco del convegno dei giovani imprenditori di viale dell’Astronomia aggiunge un particolare: “Ilnon è come annunciato un intervento sulla cassa integrazione ma sulle(quelle per ricollocare i lavoratori, ndr) e queistanziati dalla Ue sono andati invece a finanziare la Cig per il blocco dei licenziamenti“. Piccolo particolare: i prestiti del, sigla che sta per Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, sono stati pensati da Bruxelles esattamente per finanziare...

