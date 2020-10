Bollettino Protezione Civile: i numeri di oggi dell’emergenza Coronavirus (Di sabato 17 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus: ecco il Bollettino giornaliero della Protezione Civile. I numeri che emergono dall’analisi di oggi Coronavirus in Italia: ecco il Bollettino diramato dalla Protezione Civile con i numeri del contagio relativi al 17 ottobre. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 10.925, con 165.837 tamponi effettuati. Sono 116.935 gli attualmente positivi. 1.255 sono nelle ultime ore i guariti e dimessi, per un totale di 249.127 mentre 47 i deceduti nelle ultime 24 ore. 705 sono in terapia intensiva (+67 rispetto a ieri), 7.322 ricoverati con sintomi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Emergenza: ecco ilgiornaliero della. Iche emergono dall’analisi diin Italia: ecco ildiramato dallacon idel contagio relativi al 17 ottobre. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 10.925, con 165.837 tamponi effettuati. Sono 116.935 gli attualmente positivi. 1.255 sono nelle ultime ore i guariti e dimessi, per un totale di 249.127 mentre 47 i deceduti nelle ultime 24 ore. 705 sono in terapia intensiva (+67 rispetto a ieri), 7.322 ricoverati con sintomi. Leggi su Calcionews24.com

