Bollettino Coronavirus Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 16 ottobre (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo i 10010 casi e 55 decessi di ieri l’aggiornamento sui contagi di Coronavirus in Italia oggi con il Bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento La suddivisione dei contagi nelle regioni: in Basilicata 90 positivi; i ricoverati sono 40, negli ospedali di Potenza (35) e di Matera (cinque). In Alto Adige sono stati registrati 155 nuovi casi positivi. Attualmente sono 63 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, altri 10 si trovano in isolamento nella struttura di Colle Isarco. I pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva per il momento sono sette. Immutato il ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo i 10010 casi e 55 decessi di ieri l’aggiornamento sui contagi diincon ildidel MinisteroSalute e i: articolo in aggiornamento La suddivisione dei contagi nelle regioni: in Basilicata 90 positivi; i ricoverati sono 40, negli ospedali di Potenza (35) e di Matera (cinque). In Alto Adige sono stati registrati 155 nuovi casi positivi. Attualmente sono 63 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, altri 10 si trovano in isolamento nella struttura di Colle Isarco. I pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva per il momento sono sette. Immutato il ...

SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino del 16 ottobre: 10.010 nuovi casi su 150.377 tamponi - Corriere : In Italia 10.010 nuovi casi in un giorno e 55 morti Il bollettino - rtl1025 : Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute i… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni dell'#Abruzzo #Coronavirus #Covid_19 - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Coronavirus: nuovi positivi in #Crotone, #Parma e #Torino -