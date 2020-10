Bollettino Coronavirus Italia, le cifre di oggi. Tabella Covid del 17 ottobre (Di sabato 17 ottobre 2020) Appuntamento quotidiano sempre più importante con il Bollettino Coronavirus del ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia in Italia dopo che ieri, qui il Bollettino del 16 ottobre , è stata sfondata la ... Leggi su quotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Appuntamento quotidiano sempre più importante con ildel ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia indopo che ieri, qui ildel 16, è stata sfondata la ...

SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino del 16 ottobre: 10.010 nuovi casi su 150.377 tamponi - Corriere : In Italia 10.010 nuovi casi in un giorno e 55 morti Il bollettino - rtl1025 : Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute i… - We_Pesaro : RT @vivereurbino: Bollettino coronavirus, 121 nuovi casi positivi oggi in regione, 25 da Pesaro-Urbino - wam_the : Coronavirus Avellino, venti nuovi contagi in Irpinia -