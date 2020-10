Bollettino Coronavirus del 17 Ottobre 2020 (Di sabato 17 ottobre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 17 Ottobre è +2,78% (ieri +2,62%) con 402.536 contagiati totali, 249.127 dimissioni/guarigioni (+1.255) e 36.474 deceduti (+47); 116.935 infezioni in corso (+9.623). Elaborati 165.837 tamponi (ieri 150.377); 10.925 positivi; rapporto positivi/tamponi 6,58% (ieri 6,65%). Ricoverati con sintomi 6.617 (+439); terapie intensive +67 (705). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.664; Campania 1.410; Lazio 994; Piemonte 972; Toscana 879; Veneto 774; Emilia Romagna 641; Sicilia 475; Liguria 464; Puglia 350; Umbria 205; Friuli 167; P.A. Bolzano 155; Abruzzo 148; Sardegna 130; Marche 121. In Lombardia curva +2,19% (ieri +2,03%) con 29.053 tamponi (ieri 30.587 ) e 2.664 positivi; rapporto positivi/tamponi 9,16% (ieri 7,90%); 123. 794 contagiati totali; ricoverati +109 (943); terapie intensive +25(96); 13 decessi (17.057). Un ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 ottobre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 17è +2,78% (ieri +2,62%) con 402.536 contagiati totali, 249.127 dimissioni/guarigioni (+1.255) e 36.474 deceduti (+47); 116.935 infezioni in corso (+9.623). Elaborati 165.837 tamponi (ieri 150.377); 10.925 positivi; rapporto positivi/tamponi 6,58% (ieri 6,65%). Ricoverati con sintomi 6.617 (+439); terapie intensive +67 (705). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.664; Campania 1.410; Lazio 994; Piemonte 972; Toscana 879; Veneto 774; Emilia Romagna 641; Sicilia 475; Liguria 464; Puglia 350; Umbria 205; Friuli 167; P.A. Bolzano 155; Abruzzo 148; Sardegna 130; Marche 121. In Lombardia curva +2,19% (ieri +2,03%) con 29.053 tamponi (ieri 30.587 ) e 2.664 positivi; rapporto positivi/tamponi 9,16% (ieri 7,90%); 123. 794 contagiati totali; ricoverati +109 (943); terapie intensive +25(96); 13 decessi (17.057). Un ...

SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino del 16 ottobre: 10.010 nuovi casi su 150.377 tamponi - Corriere : In Italia 10.010 nuovi casi in un giorno e 55 morti Il bollettino - Corriere : In Italia 10.010 nuovi casi in 24 ore e 55 morti. Lombardia, Campania e Piemonte le più colpite Bollettino - cgbaldi : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi 17 ottobre: 10.925 positivi, 47 morti. Superata quota 400mila casi dall'inizio dell'epid… - rojascastilloj2 : RT @laura_maffi: Coronavirus in Lombardia, bollettino oggi 17 ottobre: 2664 nuovi positivi #CommissariateLaLombardia -