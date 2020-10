Bollettino coronavirus 17 ottobre: non si arresta la terribile avanzata (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Bollettino di oggi, 17 ottobre vede un ulteriore incremento dei casi di contagio da Covid-19. Il numero di tamponi di oggi è 165.837. Il Bollettino del Ministero della Salute di oggi, sabato 17 ottobre, vede un ulteriore incremento di casi di contagio da covid-19. Sono infatti 10.925 il numero dei nuovi positivi, i decessi … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 17 ottobre 2020) Ildi oggi, 17vede un ulteriore incremento dei casi di contagio da Covid-19. Il numero di tamponi di oggi è 165.837. Ildel Ministero della Salute di oggi, sabato 17, vede un ulteriore incremento di casi di contagio da covid-19. Sono infatti 10.925 il numero dei nuovi positivi, i decessi … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino del 16 ottobre: 10.010 nuovi casi su 150.377 tamponi - Corriere : In Italia 10.010 nuovi casi in un giorno e 55 morti Il bollettino - Corriere : In Italia 10.010 nuovi casi in 24 ore e 55 morti. Lombardia, Campania e Piemonte le più colpite Bollettino - MircoScatizzi : RT @SkyTG24: Coronavirus Italia, bollettino del 17 ottobre: 10.925 nuovi casi su 165.837 tamponi - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus #Italia: il #bollettino aggiornato, altri 10.925 contagi - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus Bollettino Coronavirus: 10.925 nuovi casi. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+67) e 47 morti La Gazzetta dello Sport Covid, 10.925 nuovi positivi e 47 decessi in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Sono 10.925 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime ... E’ quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi. Il ...

COVID-19, Bollettino Italia: i dati del 17 ottobre

Sono stati effettuati 165.837 tamponi e individuati 10.925 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 116.935. Nell'ultimo giorno sono morte 47 persone affette da Coronavirus per un ...

ROMA (ITALPRESS) – Sono 10.925 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime ... E’ quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi. Il ...Sono stati effettuati 165.837 tamponi e individuati 10.925 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 116.935. Nell'ultimo giorno sono morte 47 persone affette da Coronavirus per un ...