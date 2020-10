Bisceglie-Palermo | Boscaglia torna alle origini | al “Ventura” con la difesa a quattro Le ultime

Leggi su mediagol

(Di sabato 17 ottobre 2020) Poco più di ventiore e sarà.In occasione della sfida in programma domenica pomeriggioore 15 allo Stadio "Gustavo Ventura", Robertopotrebbere ad adottare in campionato "il suo modulo tattico preferito", scrive l'edizione odierna de 'La Repubblica': il 4-2-3-1.Con il trasferimento in Sicilia di Alberto Almici, il tecnico rosanero schiererà con ogni probabilità la. E se sulla fascia destra proprio l'ex Hellas Verona sembra in pole per una maglia da titolare, a sinistra il ballottaggio è tra Crivello e Corrado, entrambi guariti clinicamente dai rispettivi infortuni. "In dubbio anche la partenza da titolare del centrale difensivo Michele Somma che, nonostante ...