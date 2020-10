Bimba invia foto della mamma nuda a tutti i contatti del cellulare

(Di sabato 17 ottobre 2020) Una bambina di 2 anni hato leall’intero elenco dei suoi, compresi i colleghi di lavoro. E’ successo tutto la scorsa domenica. Emily Schmitt ha permesso a sua figlia Carsyn di giocare con il suo telefono mentre si asciugava i capelli. Mentre era, però, la trentenne non si …

270349 : RT @270349: Melfi .Bimba di 2 anni muore in ospedale dopo il vaccino esavalente: il ministro Grillo invia gli ispettori - lazigomona : Cugino invia ecografia per annunciare che avrà una bimba. Tutti gli altri:”Ma sì, si vede la patatina”. Io:”Come si… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimba invia

ViaggiNews.com

Una bambina di 2 anni ha inviato le foto della mamma nuda all’intero elenco ... Mentre era nuda, però, la trentenne non si è accorta che la bimba, due anni appena, le stava scattando foto del sedere ...Tamponi tutti negativi per i piccoli alunni della Primaria di Ostra Vetere dove si era registrato un caso di positività al Covid-19 e la la classe può riprendere la didattica in presenza. La quaranten ...