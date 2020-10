“Biden e figlio sono un’impresa criminale, arrestateli”. L’accusa di Trump (Di sabato 17 ottobre 2020) Macon, 17 ott – Donald Trump va ancora all’attacco del suo sfidante democratico alle presidenziali: Joe Biden e suo figlio Hunter fanno parte di una “famiglia criminale“, è l’accusa lanciata ieri durante un comizio a Macon, in Georgia. “Impresa criminale, una delle più corrotte della storia americana” “E’ un’impresa criminale, una delle più corrotte della storia americana“, ha detto Trump spiegando che “Hunter non ha guadagnato soldi finché suo padre non è diventato vicepresidente“. Poi il tycoon è tornato sulle e-mail che sarebbero state recuperate da un computer appartenente ad Hunter, di cui ha riferito il New York Post in un articolo condiviso da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 17 ottobre 2020) Macon, 17 ott – Donaldva ancora all’attacco del suo sfidante democratico alle presidenziali: Joe Biden e suoHunter fanno parte di una “famiglia“, è l’accusa lanciata ieri durante un comizio a Macon, in Georgia. “Impresa, una delle più corrotte della storia americana” “E’ un’impresa, una delle più corrotte della storia americana“, ha dettospiegando che “Hunter non ha guadagnato soldi finché suo padre non è diventato vicepresidente“. Poi il tycoon è tornato sulle e-mail che sarebbero state recuperate da un computer appartenente ad Hunter, di cui ha riferito il New York Post in un articolo condiviso da ...

