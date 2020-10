Benevento, Inzaghi vuole la vittoria “Capitale”: ottimismo tra i sanniti (Di sabato 17 ottobre 2020) Prosegue la preparazione del Benevento in vista del match contro la Roma, in programma domenica sera alle 20.45. Ottimista Inzaghi che, dalla conferenza stampa, si pronuncia sulle disponibilità per il prossimo incontro. In primis, il recupero di Tello, nuovamente arruolabile. E ancora, le condizioni di Lapadula e la piena fiducia in Sau e Di Serio. Negli ultimi due giorni, i giallorossi hanno svolto esercizi di attivazione muscolare seguiti da un lavoro prevalentemente tecnico-tattico. Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento (Getty Images)Le disponibilità di Inzaghi per la Roma, c’è ottimismo Esordisce con un elogio alla Roma di Fonseca il discorso di Inzaghi in occasione dell’ultima conferenza stampa. Il tecnico dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) Prosegue la preparazione delin vista del match contro la Roma, in programma domenica sera alle 20.45. Ottimistache, dalla conferenza stampa, si pronuncia sulle disponibilità per il prossimo incontro. In primis, il recupero di Tello, nuovamente arruolabile. E ancora, le condizioni di Lapadula e la piena fiducia in Sau e Di Serio. Negli ultimi due giorni, i giallorossi hanno svolto esercizi di attivazione muscolare seguiti da un lavoro prevalentemente tecnico-tattico. Filippo, tecnico del(Getty Images)Le disponibilità diper la Roma, c’èEsordisce con un elogio alla Roma di Fonseca il discorso diin occasione dell’ultima conferenza stampa. Il tecnico dei ...

