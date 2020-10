Belen Rodriguez: il fidanzato Antonino Spinalbese cambia mestiere per lei (Di sabato 17 ottobre 2020) Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono tornati al centro del gossip per via del 25enne, che vorrebbe cambiare mestiere per amore della sexy modella, un’indiscrezione emersa in rete e da prendere con le pinze quest’ultima, che tuttavia già divide l’opinione del web. Reduce dal compimento del suo 36° compleanno, la conduttrice di Tu si que vales sembra proseguire felice la sua nuova lovestory avviata con Spinalbese, di diversi anni più giovane di lei, il quale si è affermato a Milano come hairstylist del salone Coppola. E proprio in virtù dell’amore sbocciato tra i due, nonostante la differenza d’età intercorrente tra i diretti interessati, Antonino avrebbe scelto di ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 17 ottobre 2020)sono tornati al centro del gossip per via del 25enne, che vorrebbereper amore della sexy modella, un’indiscrezione emersa in rete e da prendere con le pinze quest’ultima, che tuttavia già divide l’opinione del web. Reduce dal compimento del suo 36° compleanno, la conduttrice di Tu si que vales sembra proseguire felice la sua nuova lovestory avviata con, di diversi anni più giovane di lei, il quale si è affermato a Milano come hairstylist del salone Coppola. E proprio in virtù dell’amore sbocciato tra i due, nonostante la differenza d’età intercorrente tra i diretti interessati,avrebbe scelto di ...

Yeah_ItsRoberta : Alfonso Signorini penoso. Ogni volta che non deve uscire chi dice lui is inventa le manfrine. Ricordate quante volt… - zazoomblog : Belen Rodriguez presenta il nuovo fidanzato: “ma sono tutti uguali?” [FOTO] - #Belen #Rodriguez #presenta #nuovo - CalcioWeb : #BelenRodriguez presenta il nuovo fidanzato: 'ma sono tutti uguali?' [FOTO] - - fabiano70288362 : @ilgiornale Ha visto più uccelli Belen Rodriguez di un albero secolare . - ilgiornale : Belen Rodriguez non si trattiene più e a chi le fa notare la somiglianza del suo ultimo uomo coi suoi ex replica se… -