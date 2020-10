Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 17 al 23 ottobre 2020 (Di sabato 17 ottobre 2020) Svolta a Beautiful nel rapporto tra Hope e Flo. Le cugine ritrovate hanno un duro scontro dopo che viene a galla la verità sulla piccola Beth/Phoebe. Hope non è disposta a perdonare la figlia di Storm Logan. Flo, dal cantuo suo, è provata dalla situazione e si prepara al carcere. Dopo l’arresto di Reese Buckingham, … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 17 ottobre 2020) Svolta anel rapporto tra Hope e Flo. Le cugine ritrovate hanno un duro scontro dopo che viene a galla la verità sulla piccola Beth/Phoebe. Hope non è disposta a perdonare la figlia di Storm Logan. Flo, dal cantuo suo, è provata dalla situazione e si prepara al carcere. Dopo l’arresto di Reese Buckingham, … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

