Beautiful | anticipazioni puntate italiane dal 17 al 23 ottobre 2020

Ecco le anticipazioni della soap Beautiful, inerente gli episodi in onda da sabato 17 ottobre a venerdì 23 ottobre. Beautiful, Hope non perdona Flo Nelle prossime puntate di Beautiful si assisterà ad una svolta nel rapporto tra Hope e Flo. Le due cugine, dopo essersi ritrovate, infatti, finiranno per avere un duro scontro dopo che … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

