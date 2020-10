Battipaglia | sequestrato il B&B del sesso a pagamento | denunciato il titolare

(Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Gli agenti della Polizia di Stato hannoildi un bed and breakfast per il reato di favoreggiamento della prostituzione. In particolare, gli Agenti della Questura di Salerno in servizio presso la Squadra Mobile, la Divisione Polizia Amministrativa e la Polizia Scientifica, hanno svolto un controllo ad una struttura ricettiva, Merylinn Guest House, sita a, a seguito di alcune segnalazioni anonime che indicavano un’attività di prostituzione. Sul posto, gli agenti hanno ispezionato la struttura, costituita da tre piani, con numerose stanze al primo piano occupate da donne, che si presentavano con abiti succinti, e che risultavano aver affittato una camera presso quella struttura, per esercitare ...

