Bassetti | ' ' Così non arriviamo a marzo Ecco cosa hanno sbagliato' '

(Di sabato 17 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Il Professor Matteoavverte: ''In questo modo il sistema non regge''. Poi sulla farraginosità della burocrazia italiana dice: ''Il peggior nemico del Covid'' Code infinite per i tamponi, contagi che schizzano verso l'alto e ospedali presi d'assalto. Dopo il delirio della prima ondata, nulla è cambiato per la gestione dell'emergenza sanitaria: il caos regna sovrano da nord a sud del Paese. Colpa del virus o delle lungaggini burocatriche cherallentato la messa a punto dei reparti? ''Se ci sono regioni già in difficoltà, significa che non è stato fatto quello che si doveva. Bisognava tenere la macchina con il motore acceso'', dice il Professor Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente della ...