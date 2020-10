Basket | venti giorni di stop per Malcolm Delaney | Olimpia Milano al momento con tre infortunati

Leggi su oasport

(Di sabato 17 ottobre 2020) Tre settimane di(minimo) per. La guardia di Baltimora, alla sua prima stagione con la maglia dell’, conosce l’esito degli esami relativi all’infortunio occorso nell’incontro di ieri contro il Real Madrid, ricadendo male sul piede sinistro. Peruna distorsione tibio-tarsica della caviglia sinistra, per la quale ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo. Al termine del periodo diil giocatore sarà rivalutato dallo staff medico dell’. Ettore Messina è costretto così a fare a meno del terzo giocatore in poche settimane, dopo glidi Vladimir Micov (il cui rientro però non dovrebbe ...