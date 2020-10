Basket: Trento espugna Pesaro e Cremona batte Varese negli anticipi della quarta di Serie A 2020-2021 (Di sabato 17 ottobre 2020) Una vittoria interna e una esterna nei due anticipi della quarta giornata di Serie A 2020-2021, e sono due successi diversamente importanti per le prospettive di classifica. Trento espugna la Vitifrigo Arena di Pesaro, trovando così la prima vittoria in questa stagione, mentre Cremona conferma le buone cose fatte vedere a Bologna e comanda dall’inizio alla fine contro Varese. CARPEGNA PROSCIUTTO Pesaro-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 57-71 (8-16, 24-31, 47-53) Primi due minuti con pochi canestri (anzi, uno, la schiacciata di Williams), e in generale per tutto il quarto d’apertura percentuali non esaltanti da ambo le parti. A questo ritmo gira meglio la Dolomiti Energia, che ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) Una vittoria interna e una esterna nei duegiornata di, e sono due successi diversamente importanti per le prospettive di classifica.la Vitifrigo Arena di, trovando così la prima vittoria in questa stagione, mentreconferma le buone cose fatte vedere a Bologna e comanda dall’inizio alla fine contro. CARPEGNA PROSCIUTTO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 57-71 (8-16, 24-31, 47-53) Primi due minuti con pochi canestri (anzi, uno, la schiacciata di Williams), e in generale per tutto il quarto d’apertura percentuali non esaltanti da ambo le parti. A questo ritmo gira meglio la Dolomiti Energia, che ...

