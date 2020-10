Basket, Ettore Messina: “Delaney, distorsione molto brutta, vedremo la risonanza. Senza tre titolari mi butterei nel Naviglio, ma qualcosa faremo” (Di sabato 17 ottobre 2020) La gioia per il successo dell’Olimpia Milano sul Real Madrid in una grande notte di Eurolega, con un 78-70 maturato al termine di una rimonta da -14, è decisamente sporcata dal terzo serio infortunio in casa AX Armani Exchange, questa volta capitato a Malcolm Delaney, che dopo un tiro da tre è ricaduto male sul piede sinistro rimediando una chiara distorsione. A parlarne, dopo il match, è stato Ettore Messina: “Sembra una brutta distorsione, non so cosa pensare, aspettiamo la risonanza di domani (oggi, N.d.R.). Certo se penso che siamo Senza tre dei teorici titolari, il playmaker, la guardia e l’ala, mi butto nel Naviglio. Ma qualcosa andremo a fare“. L’AX Armani ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) La gioia per il successo dell’Olimpia Milano sul Real Madrid in una grande notte di Eurolega, con un 78-70 maturato al termine di una rimonta da -14, è decisamente sporcata dal terzo serio infortunio in casa AX Armani Exchange, questa volta capitato a Malcolm Delaney, che dopo un tiro da tre è ricaduto male sul piede sinistro rimediando una chiara. A parlarne, dopo il match, è stato: “Sembra una, non so cosa pensare, aspettiamo ladi domani (oggi, N.d.R.). Certo se penso che siamotre dei teorici, il playmaker, la guardia e l’ala, mi butto nel. Maandremo a fare“. L’AX Armani ...

