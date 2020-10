Basket, Cremona e Trentino vincono gli anticipi su Varese e Pesaro (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA - La quarta giornata del campionato di Basket di Serie A si apre con il successo della Vanoli Cremona sull'Openjobmetis Varese con un eloquente 80-67 nel primo dei due anticipi del sabato. I ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA - La quarta giornata del campionato didi Serie A si apre con il successo della Vanolisull'Openjobmetiscon un eloquente 80-67 nel primo dei duedel sabato. I ...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Serie A, anticipi della quarta giornata: #Cremona ok, #Trento si sblocca - TopMoviie : RT @Gazzetta_it: #Serie A, anticipi della quarta giornata: #Cremona ok, #Trento si sblocca - Gazzetta_it : #Serie A, anticipi della quarta giornata: #Cremona ok, #Trento si sblocca - varesenews : Openjobmetis mai in partita: sconfitta pesante a Cremona - OA_Sport : Basket: Trento espugna Pesaro e Cremona batte Varese negli anticipi della quarta di Serie A 2020-2021 -