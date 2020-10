Barbara D’Urso, Yari Carrisi condannato per la frase shock (Di sabato 17 ottobre 2020) Era aprile scorso quando il figlio di Al Bano Carrisi e Romina Power aveva scritto su Instagram una frase scioccante contro la D’Urso e la questione era finita in Tribunale con la denuncia di Barbara Yari aveva scritto: “La D’Urso deve morire”, una frase che aveva dovuto rimuovere per le polemiche social che si erano scatenate. Il giudice lo ha condannato per aver leso la reputazione e l’onoreArticolo completo: Barbara D’Urso, Yari Carrisi condannato per la frase shock dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 17 ottobre 2020) Era aprile scorso quando il figlio di Al Banoe Romina Power aveva scritto su Instagram unascioccante contro la D’Urso e la questione era finita in Tribunale con la denuncia diaveva scritto: “La D’Urso deve morire”, unache aveva dovuto rimuovere per le polemiche social che si erano scatenate. Il giudice lo haper aver leso la reputazione e l’onoreArticolo completo:D’Urso,per ladal blog SoloDonna

trash_italiano : Yari Carrisi dichiarato colpevole e condannato dal tribunale per aver augurato la morte a Barbara d’Urso - trash_italiano : Fabrizio Corona ha il Coronavirus: l’annuncio a #Pomeriggio5 - trash_italiano : BARBARA D’URSO SEI UNA QUEEN #noneladurso - ImperiosoMario : @trash_italiano È giusto scusarsi quando si sbaglia, si riconosce l'errore. Non come certa gente che prima fa stron… - sunnyshappiness : @summervstars_ vi prego,vuoi mettere il late late show Barbara D'urso -

