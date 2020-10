Bar e ristoranti: il lockdown preoccupa «Più rischi negli spazi senza controllo» (Di sabato 17 ottobre 2020) Le zone rosse dell’aggregazione più selvaggia lontane dai bar: la movida nei locali in centro a Bergamo è piuttosto popolata ma distanziata. I gestori: salute prima di tutto, ma le spese restano. Noi preoccupati per i posti di lavoro. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 17 ottobre 2020) Le zone rosse dell’aggregazione più selvaggia lontane dai bar: la movida nei locali in centro a Bergamo è piuttosto popolata ma distanziata. I gestori: salute prima di tutto, ma le spese restano. Noiti per i posti di lavoro.

RobTallei : Da lunedì in Belgio chiusi per un mese bar e ristoranti, coprifuoco da mezzanotte alle 5. - rtl1025 : ?? Bar, pub e ristoranti chiusi alle 24 da domani in #Lombardia. In tali attività dopo le 18 il consumo di alimenti… - TgLa7 : #COVID__19 bar e ristoranti chiusi in #Belgio per 4 settimane - infoitinterno : Covid. Bar, ristoranti e asporto. Ordinanza Regionale: stop attività dopo mezzanotte o dopo le 21 in assenza di con… - infoitinterno : Coronavirus: stop alle 24 per ristoranti e bar, asporto fino alle 21 -