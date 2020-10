Ballando con le stelle, polemica furiosa Canino-Mussolini: “Meglio fascista che fr**io” (Di sabato 17 ottobre 2020) Ballando con le stelle, polemica furiosa Canino-Mussolini: “Meglio fascista che fr**io”. Il giudice dichiaratamente omosessuale pretende le scuse. Si riaccende la polemica intorno ad Alessandra Mussolini. Fabio Canino si rivolge con pochissime parole alla concorrente ed ex parlamentare. Alberto Matano allora interviene e chiede come mai il giudice si rivolga in questo modo alla Mussolini. … L'articolo Ballando con le stelle, polemica furiosa Canino-Mussolini: “Meglio fascista che fr**io” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 17 ottobre 2020)con le: “Meglioche fr**io”. Il giudice dichiaratamente omosessuale pretende le scuse. Si riaccende laintorno ad Alessandra. Fabiosi rivolge con pochissime parole alla concorrente ed ex parlamentare. Alberto Matano allora interviene e chiede come mai il giudice si rivolga in questo modo alla. … L'articolocon le: “Meglioche fr**io” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @ElisaIsoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - rubio_chef : Na volta i VIP si emancipavano con dei “C’ho casa a Cortina e Porto Cervo” oppure “ Mi hanno proposto Ballando, vad… - SeanNas62532152 : @Ballando_Rai @CdGherardesca @Saradivaira Vi devo dire che non pensavo arrivaste fino a questo punto di cancellare… - Danilo79612115 : @Ballando_Rai aho non è che con tutti sti balli voti la Carlucci se la vuole defilare? -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con Ballando con le Stelle, spareggio annullato tra Costantino della Gherardesca e Antonio Catalani: ecco perché Il Fatto Quotidiano Samuel Peron guarito dal Covid torna a Ballando con le stelle: “Ho imparato a godermi il momento”

Samuel Peron è apparso emozionato e soprattutto felice di essere finalmente guarito dal Covid-19. Il ballerino ha espresso tutto il suo entusiasmo per essere tornato nel programma di Milly ...

Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini piange ricordando il padre. Poi un tango mozzafiato con il ballerino cubano Maykel Fonts

Alessandra Mussolini si scioglie prima della sua esibizione sulla pista del programma Rai 1 condotto da Milly Carlucci: "Ballando con le stelle mi fa piangere". Nelle immagini che precedono il suo ...

Samuel Peron è apparso emozionato e soprattutto felice di essere finalmente guarito dal Covid-19. Il ballerino ha espresso tutto il suo entusiasmo per essere tornato nel programma di Milly ...Alessandra Mussolini si scioglie prima della sua esibizione sulla pista del programma Rai 1 condotto da Milly Carlucci: "Ballando con le stelle mi fa piangere". Nelle immagini che precedono il suo ...