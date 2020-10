Ballando con le stelle | Paolo Conticini | chi è | età | carriera | vita privata | Veera Kinnunen

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 17 ottobre 2020) E’ tutto pronto, è tornatocon le. Questa sera, sabato 17 ottobre, ci sarà la terza puntata della trasmissione che si svolge sulla pista da ballo più amata dal pubblico italiano. Appuntamento da non perdere su Rai 1 con Milly Carlucci a partire dalle 21.30. View this post on Instagram Work in progress Allenamento super carico per @& @. #ConLe@milly carlucci A post shared bycon le(@conle) on Sep 14, 2020 at 7:17am PDT Tra i protagonisti in gara anchepronto a ...