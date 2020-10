Ballando con le stelle, (nuovo) incidente per Elisa Isoardi: intervengono i medici (Di sabato 17 ottobre 2020) Brutte notizie dall’infermeria di Ballando con le stelle. Elisa Isoardi ha un problema fisico, dovuto ai pesanti allenamenti effettuati nella settimana. Ecco cosa è successo. Infortunio per Elisa Isoardi Proprio nel giorno della puntata live serale di Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci su Rai Uno, Elisa Isoardi, in una stories pubblicata sul … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 17 ottobre 2020) Brutte notizie dall’infermeria dicon leha un problema fisico, dovuto ai pesanti allenamenti effettuati nella settimana. Ecco cosa è successo. Infortunio perProprio nel giorno della puntata live serale dicon le, condotto da Milly Carlucci su Rai Uno,, in una stories pubblicata sul … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

rubio_chef : Na volta i VIP si emancipavano con dei “C’ho casa a Cortina e Porto Cervo” oppure “ Mi hanno proposto Ballando, vad… - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @CdGherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere #RosalindaCelentano e #TinnaHoffmann vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - mirco22lug : RT @Fabopolis: @stanzaselvaggia Perchè al contrario tuo (e mio) hanno studiato , combattono in prima linea e sono primari e professori e no… - Pamela123419 : RT @rubio_chef: Na volta i VIP si emancipavano con dei “C’ho casa a Cortina e Porto Cervo” oppure “ Mi hanno proposto Ballando, vado al Fes… -