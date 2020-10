Ballando con le stelle 2020, le anticipazioni della quinta puntata oggi, 17 ottobre (Di sabato 17 ottobre 2020) Ballando con le stelle 2020, le anticipazioni della quinta puntata Questa sera, sabato 17 ottobre 2020, torna l’appuntamento con Ballando con le stelle, l’edizione 2020 slittata nel palinsesto Rai a causa della pandemia con tantissimi ballerini che partecipano come di consueto in coppia. Quest’edizione, come le precedenti, è condotta da Milly Carlucci e al suo fianco ritroveremo anche Paolo Belli. Per questa 15esima edizione, il talent show ha puntato su un cast che promette grandi scintille. Vediamo quali sono le anticipazioni della quinta puntata di Ballando ... Leggi su tpi (Di sabato 17 ottobre 2020)con le, leQuesta sera, sabato 17, torna l’appuntamento concon le, l’edizioneslittata nel palinsesto Rai a causapandemia con tantissimi ballerini che partecipano come di consueto in coppia. Quest’edizione, come le precedenti, è condotta da Milly Carlucci e al suo fianco ritroveremo anche Paolo Belli. Per questa 15esima edizione, il talent show ha puntato su un cast che promette grandi scintille. Vediamo quali sono ledi...

